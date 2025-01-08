Ла Лига недовольна решением CSD относительно регистрации игроков Барселоны

Ла Лига выступила с официальным заявлением относительно решения Высшего спортивного совета (CSD), который разрешил "Барселоне" зарегистрировать футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора.

"В связи с этим решением, Ла Лига хотела бы разъяснить следующее:

- Резолюция была принята без передачи апелляции в Ла Лигу или RFEF, так что аргументы, выдвинутые игроками и ФК "Барселона" в апелляции, на данный момент неизвестны.

- Содержание решения будет тщательно изучено с целью подачи соответствующих апелляций для выражения своего абсолютного несогласия с этим решением.