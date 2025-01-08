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Ла Лига недовольна решением CSD относительно регистрации игроков Барселоны
Лига опубликовала заявление
Ла Лига
Ла Лига выступила с официальным заявлением относительно решения Высшего спортивного совета (CSD), который разрешил "Барселоне" зарегистрировать футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора.
"В связи с этим решением, Ла Лига хотела бы разъяснить следующее:
- Резолюция была принята без передачи апелляции в Ла Лигу или RFEF, так что аргументы, выдвинутые игроками и ФК "Барселона" в апелляции, на данный момент неизвестны.
- Содержание решения будет тщательно изучено с целью подачи соответствующих апелляций для выражения своего абсолютного несогласия с этим решением.
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- Кроме вышеупомянутого, решение Мониторингового комитета Координационного соглашения RFEF и Ла Лиги отражает предварительное согласие Ла Лиги отказать в выдаче предварительной регистрации, а RFEF - окончательной лицензии футболистам Дани Ольмо и Пау Виктору, как это объясняется в самом протоколе.
- Резолюция ссылается на ряд мотивов, касающихся прав спортсменов и спортсменок на их карьеру, что является вопросом, который мы будем изучать, когда отчет будет передан нам", - говорится в заявлении.
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