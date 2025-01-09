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Эрнесто Вальверде о поражении от Барселоны: Мы упустили хорошую возможность выйти в финал Суперкубка

Испания

Баски боролись до финального свистка

Эрнесто Вальверде о поражении от Барселоны: Мы упустили хорошую возможность выйти в финал Суперкубка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом полуфинальном матче Суперкубка Испании "Атлетик" уступил "Барселоне" со счетом 0:2. Тренер баскского клуба Эрнесто Вальверде после поединка отметил, что соперник проводил очень сильные первые минуты обоих таймов, что стоило им выхода в решающий матч.

"Мы старались держать игру открытой и живой до конца. Жаль, что нам не засчитали два гола и мы не смогли дожать "Барсу". Они очень хорошо начали игру, особенно в первые десять минут, и нам было трудно приспособиться. Наше начало второго тайма также было не очень удачным. После каждого пропущенного мяча мы реагировали и прибавляли в игре. В конце концов, мы начали чаще попадать в их штрафную площадку, но это было не так. Вы должны видеть, что мы имеем перед собой. Мы пытались прессинговать их сверху, перекрывая им путь вперед, чтобы они не смогли оттеснить нас. Но это связано с определенным риском, потому что они не могут оттеснить нас назад. Это все часть игры. Мы потеряли хорошую возможность выйти в финал Суперкубка, но мы должны продолжать идти вперед", - заявил Вальверде.

Отметим, что во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании встретятся "Реал" и "Мальорка". Этот поединок состоится 9 января в 21:00 в Джидде (Саудовская Аравия).

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Источник:
Атлетік Більбао
Опубликовал: Александр Гресь
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