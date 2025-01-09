Нападающий Атлетика недоволен тем, что Суперкубок Испании решили провести в Саудовской Аравии

Нападающий "Атлетика Бильбао" Иньяки Уильямс выразил недовольство местом проведения матчей за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.

"Очень жаль, что мы были вынуждены играть такой важный матч так далеко от дома, за сотни километров, ведь я убежден, что наши болельщики могли бы полностью заполнить стадион, если бы эта игра была бы в Испании.

Лично для меня нет никакого смысла в том, чтобы мы играли матчи за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии, но это уже стало неотъемлемой частью современного футбола", — добавил он.