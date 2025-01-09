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Нападающий Атлетика недоволен тем, что Суперкубок Испании решили провести в Саудовской Аравии

Испания

Футболист считает, что в этом нет смысла

Нападающий Атлетика недоволен тем, что Суперкубок Испании решили провести в Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Атлетика Бильбао" Иньяки Уильямс выразил недовольство местом проведения матчей за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.

"Очень жаль, что мы были вынуждены играть такой важный матч так далеко от дома, за сотни километров, ведь я убежден, что наши болельщики могли бы полностью заполнить стадион, если бы эта игра была бы в Испании.

Лично для меня нет никакого смысла в том, чтобы мы играли матчи за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии, но это уже стало неотъемлемой частью современного футбола", — добавил он.

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Добавим, что "Атлетик" проиграл полуфинальный матч в Суперкубке против "Барселоны" со счетом 0:2. Команда Ханси Флика стала первым финалистом турнира. Второй полуфинальный матч, в котором встретится "Реал" Андрея Лунина и "Мальорка", состоится сегодня, 9-го января. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

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Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Барселона Саудовская Аравия Иньяки Уильямс
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Источник:
Teledeporte RTVE
Опубликовал: Андрей Журба
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