Реал - Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Суперкубка Испании

Во втором полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии встретятся чемпион страны "Реал" и финалист кубка Испании прошлого сезона "Мальорка". Дела у "сливочных" в последнее время налаживаются. Победа над "Валенсией" позволила опередить "Атлетико", но подопечные Симеоне еще имеют матч в запасе. "Барселона" же отстает уже на 5 очков. Накануне нового года команда Карло Анчелотти получила Межконтинентальный кубок, одолев мексиканскую "Пачуку".

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"Мальорка" в текущем сезоне команда уже прекратила борьбу за кубок, позорно уступив "Понтеведре" из четвертого испанского дивизиона - 0:3. Такое поражение от андердога не оправдывает даже ротация, которую в этом матче сделал Аррасате. В Примере дела "Мальорки" идут неплохо. Команда с 30 очками идет на шестой еврокубковой позиции, регулярно добывая очки как дома, так и на выезде.

Суперкубок Испании. 1/2 финала

9 января, 21:00. Джидда. "Король Абдулла Спортс Сити"

"Реал" - "Мальорка"

Арбитр: Рикардо Бенгоечеа

Трансляция: Setanta Sports

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