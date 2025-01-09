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Реал - Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Мальорка: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии встретятся чемпион страны "Реал" и финалист кубка Испании прошлого сезона "Мальорка". Дела у "сливочных" в последнее время налаживаются. Победа над "Валенсией" позволила опередить "Атлетико", но подопечные Симеоне еще имеют матч в запасе. "Барселона" же отстает уже на 5 очков. Накануне нового года команда Карло Анчелотти получила Межконтинентальный кубок, одолев мексиканскую "Пачуку".
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"Мальорка" в текущем сезоне команда уже прекратила борьбу за кубок, позорно уступив "Понтеведре" из четвертого испанского дивизиона - 0:3. Такое поражение от андердога не оправдывает даже ротация, которую в этом матче сделал Аррасате. В Примере дела "Мальорки" идут неплохо. Команда с 30 очками идет на шестой еврокубковой позиции, регулярно добывая очки как дома, так и на выезде.
Суперкубок Испании. 1/2 финала
9 января, 21:00. Джидда. "Король Абдулла Спортс Сити"
"Реал" - "Мальорка"
Арбитр: Рикардо Бенгоечеа
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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