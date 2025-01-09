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Ханси Флик посвятил победу над Атлетиком Бильбао двум игрокам Барселоны

Испания
Обновлено

Это касается Дани Ольмо и Пау Виктора

Ханси Флик посвятил победу над Атлетиком Бильбао двум игрокам Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании, переиграв "Атлетик" со счетом 2:0. Тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик после игры отметил, что информация от Высшего спортивного совета о разрешении зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона, стала дополнительной мотивацией для его команды в этом матче.

"Новость пришла к нам, когда мы ехали в автобусе, мы должны были увидеть, как эта новость была воспринята. Мы - команда, и мы хотели выиграть для Дани Ольмо и Пау Виктора, но также и для команды. Это был очень хороший знак перед игрой. Я думаю, что мы это заслужили. В некоторых моментах мы не доминировали, как обычно, но я счастлив. Нашей целью было выйти в финал, и мы рады, что сыграли на ноль", - цитирует Флика Mundo Deportivo.

Отметим, что в финале Суперкубка Испании "Барселона" встретится с победителем пары "Реал" - "Мальорка", которые сыграют 9 января в 21:00 по киевскому времени.

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Барселона Ханси Флик
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Bаrcelinius
09.01.2025 в 12:15
А всё почему? Ибо Тебас уже на взятках зажрался, а Высший спортивный совет ещё нет.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
09.01.2025 в 12:15
А всё почему? Ибо Тебас уже на взятках зажрался, а Высший спортивный совет ещё нет.
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0
2
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Bаrcelinius
09.01.2025 в 12:04
Впервые вижу новость без текста. "UA-Футбол" - НЕТ ПРЕДЕЛА К СОВЕРШЕНСТВУ!
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1
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