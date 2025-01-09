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Ветеран Вильярреала очертил цели своей команды на этот сезон
Достичь ее будет непросто
Getty Images / Global Images Ukraine
"Желтая субмарина" очень качественно провела первую часть сезона, находясь сейчас на пятой позиции в Ла Лиге. Хотя ветеран "Вильярреала" Жерар Морено не может похвастаться стабильными выступлениями в команде, однако для него самое главное, чтобы клуб финишировал в верхней части турнирной таблицы.
"У нас есть потенциал, чтобы выиграть много игр. Это команда, которая голодна и хочет бороться за красивые цели, такие как участие в Лиге чемпионов. В этом году нам не хватает Европы. Менталитет должен быть таким: продолжать выигрывать игры и давить на "Атлетик", который также должен играть в Европе. Целью должна быть борьба за это место", - заявил форвард в интервью Marca.
Добавим, что в этом сезоне Жерар Морено провел 9 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.
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