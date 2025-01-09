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Ключевой игрок Реала пропустит полуфинальный матч в Суперкубке Испании
Серьезная потеря для сливочных
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич не сможет принять участие в полуфинале за Суперкубок Испании против "Мальорки".
Официальный сайт королевского клуба сообщил, что 39-летний хорватский футболист пропустит матч из-за вирусной инфекции. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны. Однако существует высокая вероятность того, что Модрич может пропустить финал этого турнира, если "Реал" сможет выиграть сегодня. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.
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Parte médico de Modrić.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 9, 2025
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