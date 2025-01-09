  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ключевой игрок Реала пропустит полуфинальный матч в Суперкубке Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ключевой игрок Реала пропустит полуфинальный матч в Суперкубке Испании

Испания

Серьезная потеря для сливочных

Ключевой игрок Реала пропустит полуфинальный матч в Суперкубке Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич не сможет принять участие в полуфинале за Суперкубок Испании против "Мальорки".

Официальный сайт королевского клуба сообщил, что 39-летний хорватский футболист пропустит матч из-за вирусной инфекции. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны. Однако существует высокая вероятность того, что Модрич может пропустить финал этого турнира, если "Реал" сможет выиграть сегодня. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеРеал - Мальорка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Суперкубка Испании
По теме
yellow-arrow
Ювентус нацелился на трансфер звездного защитника Барселоны
yellow-arrow
Ветеран Вильярреала очертил цели своей команды на этот сезон
yellow-arrow
Ланс отказался от аренды голкипера Марселя, который играет на временной основе в Жироне
Лука Модрич Суперкубок Испании Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости