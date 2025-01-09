Обладатель Золотого мяча прибыл в расположение Реала накануне матча за Суперкубок Испании

Обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема посетил расположение мадридского "Реала" накануне полуфинального матча с "Мальоркой" за Суперкубок Испании.

Бывший французский форвард "сливочных" таким образом решил поддержать команду, за которую он играл на протяжении 14 лет в период с 2009 года по 2022 год. 37-летний Бензема пообщался с Винисиусом Жуниором и Карло Анчелотти и другими во время встречи с командой в отеле.

???? Karim Benzema reunited with Vinicius! pic.twitter.com/qypjBVEDhp — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 9, 2025

Karim Benzema x Kylian Mbappé x Ancelotti ???? pic.twitter.com/iR3jR3uUMy — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 9, 2025

Karim Benzema visited Real Madrid at the hotel this morning. ???????????? pic.twitter.com/a2N7bNaJsr — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 9, 2025

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Напомним, что матч между "Реалом" и "Мальоркой" состоится сегодня, 9-го января. Начало игры в 21:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Суперкубка Испании.