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Обладатель Золотого мяча прибыл в расположение Реала накануне матча за Суперкубок Испании
Поддержал бывших партнеров по команде перед важной игрой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема посетил расположение мадридского "Реала" накануне полуфинального матча с "Мальоркой" за Суперкубок Испании.
Бывший французский форвард "сливочных" таким образом решил поддержать команду, за которую он играл на протяжении 14 лет в период с 2009 года по 2022 год. 37-летний Бензема пообщался с Винисиусом Жуниором и Карло Анчелотти и другими во время встречи с командой в отеле.
???? Karim Benzema reunited with Vinicius! pic.twitter.com/qypjBVEDhp— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 9, 2025
Karim Benzema x Kylian Mbappé x Ancelotti ???? pic.twitter.com/iR3jR3uUMy— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 9, 2025
Karim Benzema visited Real Madrid at the hotel this morning. ???????????? pic.twitter.com/a2N7bNaJsr— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 9, 2025
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Напомним, что матч между "Реалом" и "Мальоркой" состоится сегодня, 9-го января. Начало игры в 21:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Суперкубка Испании.
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