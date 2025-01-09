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Обладатель Золотого мяча прибыл в расположение Реала накануне матча за Суперкубок Испании

Испания

Поддержал бывших партнеров по команде перед важной игрой

Обладатель Золотого мяча прибыл в расположение Реала накануне матча за Суперкубок Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема посетил расположение мадридского "Реала" накануне полуфинального матча с "Мальоркой" за Суперкубок Испании.

Бывший французский форвард "сливочных" таким образом решил поддержать команду, за которую он играл на протяжении 14 лет в период с 2009 года по 2022 год. 37-летний Бензема пообщался с Винисиусом Жуниором и Карло Анчелотти и другими во время встречи с командой в отеле.

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Напомним, что матч между "Реалом" и "Мальоркой" состоится сегодня, 9-го января. Начало игры в 21:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Суперкубка Испании.

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Карим Бензема Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Опубликовал: Андрей Журба
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