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Австрийская компания Red Bull стала новым спонсором топ-клуба Ла Лиги

Испания
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Теперь они будут давать крылья представителю испанского чемпионата

Австрийская компания Red Bull стала новым спонсором топ-клуба Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Red Bull и "Атлетико Мадрид" достигли соглашения, согласно которому Red Bull станет новым официальным спонсором энергетических напитков клуба. Впервые в Испании австрийский бренд сотрудничает с футбольным клубом, чтобы продолжить свое стремление "давать крылья" не только отдельным спортсменам, но и командным видам спорта.

"Мы в восторге от этого нового проекта с Red Bull, компанией, которая разделяет нашу страсть к зрелищам и большим вызовам. Мы благодарны, что их первый опыт в испанском футболе связан с нами. Мы оба верим, что спорт - это сочетание преданности, упорного труда и большой дозы адреналина, который возбуждает болельщиков. Наши игроки никогда не сдаются; если они падают, то поднимаются и пробуют снова. Это общий дух Red Bull и "Атлетико Мадрид", который мы продемонстрируем на больших мероприятиях, которые болельщики смогут посетить в "Рияд Эйр Метрополитано"", - заявил Оскар Майо, директор по вопросам доходов и операционной деятельности клуба.

Отметим, что сотрудничество между компанией Red Bull и "Атлетико Мадрид" продлится до июня 2027 года.

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Атлетико (Мадрид) Red Bull
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Источник:
Атлетіко Мадрид
Опубликовал: Александр Гресь
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