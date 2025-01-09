Клуб Ла Лиги хочет подписать двукратного победителя Премьер-лиги

Приход Сесара Аспиликуэты в "Атлетико" рассматривался как опытное решение для усиления защиты. Однако обстоятельства сложились не в пользу 35-летнего игрока, который вряд ли играл какую-то роль в планах аргентинского тренера. Отсутствие соревновательного ритма не позволило ему выйти на ожидаемый уровень, что привело к слухам о его возможном уходе в поисках игрового времени в более благоприятной среде.

По информации Fichajes, "Осасуна" выглядит привлекательным вариантом для опытного игрока. Наваррский клуб, где Аспиликуэта начал свою профессиональную карьеру и провел более 100 матчей, прежде чем перейти в большие команды, может предложить ему возможность завершить футбольную карьеру на самом высоком уровне в месте, где он вырос. Кроме того, заинтересованность "Осасуны" в укреплении обороны сочеталось бы с большим эмоциональным подъемом среди болельщиков "красных". Сейчас переговоры продолжаются между двумя клубами о возможности перехода защитника. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 1,8 млн евро.

Отметим, что в этом сезоне Сесар Аспиликуэта провел 7 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.