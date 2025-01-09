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Центрбек Барселоны сообщил партнерам по команде о своем уходе из клуба

Испания
Обновлено

Рональд Араухо, вероятно, зимой покинет Барселону

Центрбек Барселоны сообщил партнерам по команде о своем уходе из клуба

Fabrizio Romano

Новина українською

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо сообщил своим партнерам по команде о решении покинуть команду уже этой зимой.

По информации Mundo Deportivo, на такое решение повлияло несколько факторов: в "Барселоне" сформировалась стабильная пара центральных защитников - Иньиго Мартинес и Пау Кубарси. Кроме того, каталонцы активно следят за Джонатаном Та, что еще больше ограничивает перспективы Араухо в команде. А длительные переговоры по новому контракту "Барсы" с уругвайцем зашли в тупик.

Как сообщалось ранее Араухо может перейти в "Ювентус". Туринский клуб предлагает аренду игрока до конца сезона, однако "Барселона" настаивает на полноценном трансфере.

Рональд из-за травмы в текущем сезоне сыграл 1 матч, в котором отдал 1 результативную передачу.

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Барселона Иньиго Мартинес Джонатан Та Рональд Араухо Пау Кубарси
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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ANESTEZIO (Вінниця )
09.01.2025 в 17:43
Перший пішов
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