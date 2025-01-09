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Центрбек Барселоны сообщил партнерам по команде о своем уходе из клуба
Рональд Араухо, вероятно, зимой покинет Барселону
Fabrizio Romano
Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо сообщил своим партнерам по команде о решении покинуть команду уже этой зимой.
По информации Mundo Deportivo, на такое решение повлияло несколько факторов: в "Барселоне" сформировалась стабильная пара центральных защитников - Иньиго Мартинес и Пау Кубарси. Кроме того, каталонцы активно следят за Джонатаном Та, что еще больше ограничивает перспективы Араухо в команде. А длительные переговоры по новому контракту "Барсы" с уругвайцем зашли в тупик.
Рональд из-за травмы в текущем сезоне сыграл 1 матч, в котором отдал 1 результативную передачу.
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