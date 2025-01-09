"Правила не одинаковы для всех". Президент Атлетик Бильбао - о регистрации игроков Барселоны

Ну ребята, тут и ваша вина есть. Бамжарса развела коррупцию не сейчас, этим они промышляют уже очень давно. Лишь только подкупом судейского комитета Испании, они занимались без малого 17 лет. Это то что уже доказано. Тот же чмонька, абсолютно дутая фигура в мировом футболе, но подкуп и коррупция пут@лонцев делали свое дело. А вы остальные клубы ла лиги чем занимались? Вас не тревожило как блоха незаслуженно получал золотые мячи, всё было норм? Вас всё устраивло? И лишь только когда лично вас коснётся, вы начинаете правду вспоминать Лишь только РМ и его представители, называли вещи своими именами все эти годы, а должны говорить все. Потому что бамжарса это команда самой коррумпированной, и криминальной провинции в Испании. И все свои методы бандитские они отрабатывают в футболе. Будете дальше по одному высказываться, или пора сказать всем Баста. И отправить этих банкротов на помойку.