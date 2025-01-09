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"Правила не одинаковы для всех". Президент Атлетик Бильбао - о регистрации игроков Барселоны

Испания
Обновлено

Джон Уриарте поделился своими мыслями

"Правила не одинаковы для всех". Президент Атлетик Бильбао - о регистрации игроков Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Решение Высшего спортивного совета (CSD) позволить "Барселоне" временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора продолжает вызывать бурную реакцию в мире футбола.

Особенно остро критикуют это решение в лагере главного соперника каталонцев - "Атлетик Бильбао".

"В том же духе, что и все футбольные фанаты: удивлены решением. Кажется, что правила не одинаковы для всех. Мы не должны решать, и если они решили это по какой-то причине, это должно быть не просто так, но это не перестает нас удивлять", - сказал президент ФК "Атлетик" Джон Уриарте.

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Атлетик (Бильбао) Барселона Дани Ольмо
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1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
09.01.2025 в 20:52
Ну ребята, тут и ваша вина есть. Бамжарса развела коррупцию не сейчас, этим они промышляют уже очень давно. Лишь только подкупом судейского комитета Испании, они занимались без малого 17 лет. Это то что уже доказано. Тот же чмонька, абсолютно дутая фигура в мировом футболе, но подкуп и коррупция пут@лонцев делали свое дело. А вы остальные клубы ла лиги чем занимались? Вас не тревожило как блоха незаслуженно получал золотые мячи, всё было норм? Вас всё устраивло? И лишь только когда лично вас коснётся, вы начинаете правду вспоминать Лишь только РМ и его представители, называли вещи своими именами все эти годы, а должны говорить все. Потому что бамжарса это команда самой коррумпированной, и криминальной провинции в Испании. И все свои методы бандитские они отрабатывают в футболе. Будете дальше по одному высказываться, или пора сказать всем Баста. И отправить этих банкротов на помойку.
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Комментарии 3
Matachorros (Chicago)
09.01.2025 в 20:52
Ну ребята, тут и ваша вина есть. Бамжарса развела коррупцию не сейчас, этим они промышляют уже очень давно. Лишь только подкупом судейского комитета Испании, они занимались без малого 17 лет. Это то что уже доказано. Тот же чмонька, абсолютно дутая фигура в мировом футболе, но подкуп и коррупция пут@лонцев делали свое дело. А вы остальные клубы ла лиги чем занимались? Вас не тревожило как блоха незаслуженно получал золотые мячи, всё было норм? Вас всё устраивло? И лишь только когда лично вас коснётся, вы начинаете правду вспоминать Лишь только РМ и его представители, называли вещи своими именами все эти годы, а должны говорить все. Потому что бамжарса это команда самой коррумпированной, и криминальной провинции в Испании. И все свои методы бандитские они отрабатывают в футболе. Будете дальше по одному высказываться, или пора сказать всем Баста. И отправить этих банкротов на помойку.
Ответить
0
2
avatar
Bаrcelinius
09.01.2025 в 21:04
И давно это у тебя?
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0
ANESTEZIO (Вінниця )
09.01.2025 в 20:46
А чому він дивується? Справа Негрейро із корупційними схемами путал@ни продовжується
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