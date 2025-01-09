Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Правила не одинаковы для всех". Президент Атлетик Бильбао - о регистрации игроков Барселоны
Джон Уриарте поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Решение Высшего спортивного совета (CSD) позволить "Барселоне" временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора продолжает вызывать бурную реакцию в мире футбола.
Особенно остро критикуют это решение в лагере главного соперника каталонцев - "Атлетик Бильбао".
"В том же духе, что и все футбольные фанаты: удивлены решением. Кажется, что правила не одинаковы для всех. Мы не должны решать, и если они решили это по какой-то причине, это должно быть не просто так, но это не перестает нас удивлять", - сказал президент ФК "Атлетик" Джон Уриарте.
Популярное сейчас
- "В глаза говорили одно, а за спиной - другое". Хавбек Динамо столкнулся с проблемами в Европе
- "Маркевич сразу хотел от меня избавиться". Экс-игрок Днепра вспомнил период работы с тренером
- Представитель Серии А зимой хочет приобрести Александра Зинченко
- Лунин чуть не пропустил с центра поля от команды 4-го дивизиона. ВИДЕО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
Комментарии 3