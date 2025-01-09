Лапорта под угрозой отстранения от обязанностей президента Барселоны: скандал после Суперкубка Испании

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта оказался в центре скандала после полуфинала Суперкубка Испании. По информации издания COPE, юристы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) рассматривают возможность подачи жалобы против Лапорты из-за его оскорбительных высказываний и поведения во время матча против "Атлетик Бильбао".

После победы со счетом 0:2 Жоан, находясь в VIP-ложе, выкрикивал оскорбительные слова в адрес сотрудников RFEF, называя их "с**а детьми", "бесстыдными" и "негодяями". Кроме того, он вел себя агрессивно, бил стулья и другие предметы.

Теперь Лапоре грозит дисквалификация от исполнения обязанностей президента клуба.