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Лапорта под угрозой отстранения от обязанностей президента Барселоны: скандал после Суперкубка Испании

Испания

Снова скандал

Лапорта под угрозой отстранения от обязанностей президента Барселоны: скандал после Суперкубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта оказался в центре скандала после полуфинала Суперкубка Испании. По информации издания COPE, юристы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) рассматривают возможность подачи жалобы против Лапорты из-за его оскорбительных высказываний и поведения во время матча против "Атлетик Бильбао".

После победы со счетом 0:2 Жоан, находясь в VIP-ложе, выкрикивал оскорбительные слова в адрес сотрудников RFEF, называя их "с**а детьми", "бесстыдными" и "негодяями". Кроме того, он вел себя агрессивно, бил стулья и другие предметы.

Теперь Лапоре грозит дисквалификация от исполнения обязанностей президента клуба.

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Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Жоан Лапорта Барселона
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1 голосов
Источник:
Сope
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
09.01.2025 в 21:09
Жаль, если Лапорта уйдёт, я так к нему уже привык. Ещё вот-вот и мы бы начали писать друг другу по почте.
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Комментарии 7
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Bаrcelinius
09.01.2025 в 21:09
Жаль, если Лапорта уйдёт, я так к нему уже привык. Ещё вот-вот и мы бы начали писать друг другу по почте.
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0
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Просто Квашин (Харків)
09.01.2025 в 21:12
Ти чморило і " к путіну прівик".... теж готуєшся, пархатий, "пісьма пісать друґ друґу" ???
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Море23 (Одесса)
09.01.2025 в 21:08
Перис решил действовать на всех фронтах .браво федерации
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1
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Bаrcelinius
09.01.2025 в 21:11
Точно, шо Перис. Пи@арас ещё тот.
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Bаrcelinius
09.01.2025 в 21:06
Пан президент, пошлите вы этих пи@арасов ещё раз.
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Spokoyno (Київ)
09.01.2025 в 20:57
Тобто намагання віні дістатися до арбітра матчу навіть не внесли до протоколу і не дивлячись на те що це всі бачили ніяк не покарали ображеного хлопчика, а тут і ручка знайшлася і дискву обіцяють! Прав представник Атлетика... Правила не обов'язкові для всіх PS Хамство ганебна річ, а з уст високопоставленою особи принижує не лише його, а і клуб який він представляє. А те що ПЕ...Сові посіпаки постійно провокують, забуваючи, що вони представники Іспанії, а не одного столичного клубу...
sticker
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ANESTEZIO (Вінниця )
09.01.2025 в 20:48
Ну так чого слід очікувати від барсонутих під@рів, якщо в них прєзік к@нчений довбойоб?
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