Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лапорта под угрозой отстранения от обязанностей президента Барселоны: скандал после Суперкубка Испании
Снова скандал
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта оказался в центре скандала после полуфинала Суперкубка Испании. По информации издания COPE, юристы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) рассматривают возможность подачи жалобы против Лапорты из-за его оскорбительных высказываний и поведения во время матча против "Атлетик Бильбао".
После победы со счетом 0:2 Жоан, находясь в VIP-ложе, выкрикивал оскорбительные слова в адрес сотрудников RFEF, называя их "с**а детьми", "бесстыдными" и "негодяями". Кроме того, он вел себя агрессивно, бил стулья и другие предметы.
Теперь Лапоре грозит дисквалификация от исполнения обязанностей президента клуба.
Популярное сейчас
- У футболиста Вереса умерла жена. Ей было 34 года
- Экс-форвард Ворсклы близок к возвращению в полтавский клуб
- "Маркевич сразу хотел от меня избавиться". Экс-игрок Днепра вспомнил период работы с тренером
- Лунин чуть не пропустил с центра поля от команды 4-го дивизиона. ВИДЕО
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
Комментарии 7