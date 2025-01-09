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"Это решение представляет серьезную опасность для целостности соревнований". Лас-Пальмас опубликовал заявление относительно регистрации игроков Барсы
Еще один клуб выразил свое недовольство ситуацией в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Высший спортивный совет (CSD) разрешил "Барселоне" зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора, и этим вызвал критику от испанских команд.
"Лас-Пальмас" опубликовал заявление по этой ситуации:
"Решение, принятое Высшим спортивным советом (CSD), нас неприятно удивило, и от имени "Лас-Пальмас" мы выражаем свое абсолютное несогласие с ним. Мы считаем, что это решение представляет серьезную опасность для целостности соревнований и создает тревожный прецедент, который может дестабилизировать основы профессионального футбола в нашей стране.
Особенно поражает то, что эта резолюция была принята с необычной скоростью, без предоставления Ла Лиге и RFEF, ключевым игрокам в управлении испанским футболом.
Кроме того, заявление об отсутствии компетенции Комиссии по мониторингу в этом деле свидетельствует о тревожном недостатке знаний о функционировании системы и окончательных лицензий, которая была предварительно согласована между привлеченными учреждениями. Никоим образом не упоминается о применении статей регламента RFEF, которые препятствовали предоставлению лицензий, что является ключевым моментом в этом деле".
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