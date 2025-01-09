"Это решение представляет серьезную опасность для целостности соревнований". Лас-Пальмас опубликовал заявление относительно регистрации игроков Барсы

Высший спортивный совет (CSD) разрешил "Барселоне" зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора, и этим вызвал критику от испанских команд.

"Лас-Пальмас" опубликовал заявление по этой ситуации:

"Решение, принятое Высшим спортивным советом (CSD), нас неприятно удивило, и от имени "Лас-Пальмас" мы выражаем свое абсолютное несогласие с ним. Мы считаем, что это решение представляет серьезную опасность для целостности соревнований и создает тревожный прецедент, который может дестабилизировать основы профессионального футбола в нашей стране.

Особенно поражает то, что эта резолюция была принята с необычной скоростью, без предоставления Ла Лиге и RFEF, ключевым игрокам в управлении испанским футболом.

Кроме того, заявление об отсутствии компетенции Комиссии по мониторингу в этом деле свидетельствует о тревожном недостатке знаний о функционировании системы и окончательных лицензий, которая была предварительно согласована между привлеченными учреждениями. Никоим образом не упоминается о применении статей регламента RFEF, которые препятствовали предоставлению лицензий, что является ключевым моментом в этом деле".