Игроки Барселоны угрожали бойкотом сборной Испании - СМИ

В "Барселоне" не утихает ситуация, связанная с регистрацией футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора.

Как сообщает издание AS, испанские игроки готовы были пойти на крайние меры, чтобы решить эту проблему. Футболисты рассматривали возможность бойкота выступлений за сборную Испании в мартовских матчах, если бы клуб не получил разрешения на регистрацию Ольмо и Виктора.

Напомним, что Высший совет по спорту (CSD) разрешил "Барселоне" временно зарегистрировать Ольмо и Виктора.

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