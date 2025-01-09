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Игроки Барселоны угрожали бойкотом сборной Испании - СМИ
Все из-за регистрации двух игроков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В "Барселоне" не утихает ситуация, связанная с регистрацией футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора.
Как сообщает издание AS, испанские игроки готовы были пойти на крайние меры, чтобы решить эту проблему. Футболисты рассматривали возможность бойкота выступлений за сборную Испании в мартовских матчах, если бы клуб не получил разрешения на регистрацию Ольмо и Виктора.
Напомним, что Высший совет по спорту (CSD) разрешил "Барселоне" временно зарегистрировать Ольмо и Виктора.
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