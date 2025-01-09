Суперкубок Испании. Реал – Мальорка 3:0. В финале будет Эль Классико

Стартовые составы команд совершенно не удивили. У "Реала" вышли сильнейшие. К травмированным Карвахалю и Милитао добавился заболевший Модрич. Наконец-то на скамье запасных появился Алаба, который будет понемногу привлекаться к матчам для набора игровых кондиций. У "Мальорки" потерь не было, поэтому на поле вышли сильнейшие.

Первый опасный момент возник буквально на 2 минуте, когда Мбаппе прострелил в штрафную и Лукас Васкес пробил в дальний угол, но Грейф был готов и парировал удар. После розыгрыша углового индивидуальное мастерство продемонстрировал Винисиус, но его попытку пройти к воротам заблокировал один из игроков соперника. Почти сразу Родриго оказался на свободном пространстве на грани штрафной и нанес эффектный сильный удар под перекладину, но Доминик Грейф парировал этот удар.

С первых минут на поле шло противостояние Маффео-Винисиус. Пабло постоянно пытался провоцировать Жуниора, зная его эмоциональность. На 13 минуте он упал, словно подкошенный после едва заметного прикосновения бразильца. Но испанец наверняка забыл, что сейчас работает ВАР, и то, что могло пройти лет 5 назад, не прошло сейчас. Арбитру подсказали в гарнитуру, что там ничего не было и, по идее, желтую карточку должен был получить испанский защитник за симуляцию, но арбитр ограничился профилактическим разговором.

В середине первого тайма Джуд Беллингем пробил метров с 20, но удар, направленный в левый нижний угол ворот, остановил Доминик Грейф. В ответной атаке Ларин не сумел головой замкнуть прострел Родригеса с правого фланга. Активным был Мбаппе, получивший пас в метрах 20 от ворот и резко пробивший в направлении центра ворот, однако Грейф видел момент удара и выполнил сейв. Под конец тайма Родриго получил пас в штрафной от Беллингема и направил мяч слишком высоко над воротами. На перерыв команды ушли при счете 0:0 при значительном преимуществе "сливочных".



В начале второго тайма Даниэль Родригес сыграл на добивании в штрафной, после суеты на линии ворот, но направил мяч высоко над перекладиной. Ответную атаку организовал Джуд Беллингем, который пробросил мяч в штрафную, но ни один из партнеров по команде не смог до него добраться. Хоан Мохика сыграл на добивании из предела штрафной, но мяч после его удара пролетел высоко над перекладиной. "Реал" ответил моментом Беллингема, но его попытка отдать пас на ход партнеру по команде завершилась неудачей. Через несколько минут после старта второго тайма травму получил Чуамэни, которого заменил Рауль Асенсио. Большая проблема для Анчелотти, ведь из здоровых основных центрбеков остался только Рюдигер.

Первые минут 15 второго тайма прошли с преимуществом "Мальорки", которая вышла с установкой повести в счете, однако отличился все же "Реал". Мадридцы быстро разыграли штрафную в центре поля и пошла быстрая атака, которую после нескольких попыток ударов добиванием завершил Джуд Беллингем. 1:0. После забитого гола "королевский клуб" заиграл увереннее. Винисиус Жуниор ворвался в штрафную, обыграл двух защитников, но направил мяч далеко в сторону от правой стойки ворот. Сразу же Килиан Мбаппе получил передачу низом в штрафной и ему оставалось переиграть только голкипера. Однако его удар, направленный в правый угол ворот, был недостаточно сильным и Доминик Грейф выполнил легкий сейв. В общем, подопечные Анчелотти держали контроль над игрой, однако любую их ошибку "Мальорка" мгновенно могла использовать.

Все вопросы о победителе были сняты только в дополнительное время. Сначала Вальент, перехватывая прострел соперника, срезал мяч в собственные ворота. И перед самым финальным свистком Родриго замкнул прострел Лукаса Васкеса. Несмотря на разгромный счет, победа далась "Реалу" нелегко. Интрига держалась до 93 минут, пока мадридцы не забили второй раз. В общем, "Реал" закономерно побеждает и проходит в финал, где его уже ожидает "Барселона".

1/2 финала Суперкубка Испании.

Джидда. "Король Абдулла Спортс Сити"

"Реал" - "Мальорка" 3:0

Голы: Беллингем, 63, Вальент, 90+3 (авт.), Родриго, 90+5

"Реал": Куртуа – Менди, Чуамэни (Р. Асенсио, 55), Рюдигер, Васкес – Вальверде (Себальос, 74), Камавинга, Беллингем – Винисиус (Б. Диас, 88), Мбаппе, Родриго.

"Мальорка": Грейф - Маффео, Вальент, Райльо (Копете, 34), Мохика - Родригес (Пратс, 81), Морланес (Саму Коста, 71), Маскарель, Дардер (Асано, 71) - Ларин (Наварро, 70), Мурики.

Предупреждения: Беллингем, 66, Камавинга, 74