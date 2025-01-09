Опорник Реала получил травму в матче против Мальорки в Суперкубке Испании

В полуфинале Суперкубка Испании против "Мальорки" опорный полузащитник мадридского "Реала" Орельен Чуамени был вынужден покинуть игру из-за травмы.

Футболист во время столкновения с игроком "Мальорки" повредил плечо. На замену ему вышел Рауль Асенсио.

Подробнее о повреждении мы узнаем после прохождения Чуамени медицинских тестов.

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