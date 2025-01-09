Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опорник Реала получил травму в матче против Мальорки в Суперкубке Испании
Ждем результаты обследования
Getty Images/Global Images Ukraine
В полуфинале Суперкубка Испании против "Мальорки" опорный полузащитник мадридского "Реала" Орельен Чуамени был вынужден покинуть игру из-за травмы.
Футболист во время столкновения с игроком "Мальорки" повредил плечо. На замену ему вышел Рауль Асенсио.
Подробнее о повреждении мы узнаем после прохождения Чуамени медицинских тестов.
Читайте такжеОбладатель Золотого мяча прибыл в расположение Реала накануне матча за Суперкубок Испании
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ребров представил кандидатов на должности тренеров юношеских сборных Украины
- Экс-форвард Ворсклы близок к возвращению в полтавский клуб
- "В глаза говорили одно, а за спиной - другое". Хавбек Динамо столкнулся с проблемами в Европе
- Лунин чуть не пропустил с центра поля от команды 4-го дивизиона. ВИДЕО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000