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Опорник Реала получил травму в матче против Мальорки в Суперкубке Испании

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Опорник Реала получил травму в матче против Мальорки в Суперкубке Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В полуфинале Суперкубка Испании против "Мальорки" опорный полузащитник мадридского "Реала" Орельен Чуамени был вынужден покинуть игру из-за травмы.

Футболист во время столкновения с игроком "Мальорки" повредил плечо. На замену ему вышел Рауль Асенсио.

Подробнее о повреждении мы узнаем после прохождения Чуамени медицинских тестов.

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