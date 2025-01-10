Ставка пиратов на автобус не сыграла. Реал Мадрид – Мальорка 3:0. Обзор матча и видео голов

Еще до перерыва "сливочные" нанесли 15 ударов, но не смогли реализовать хотя бы один момент. Киперу "красно-черных" Доминику Грейфу и обороне удавалось выдержать давление фаворита. Во втором тайме подопечные Анчелотти наконец-то открыли счет, но цифры на табло не изменялись до компенсированного времени. "Островитяне" ни разу не попали в створ, поэтому трудно было надеяться на спасение встречи.

В воскресенье столичный гранд разыграет трофей в игре против "Барселоны".

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Смотрите обзор матча ½ финала Суперкубка Испании

Джидда. King Abdullah Sports City

Реал Мадрид – Мальорка 3:0

Голы: Беллингем, 63, Вальент, 90+2 (аг), Родриго, 90+5