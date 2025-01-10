Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ставка пиратов на автобус не сыграла. Реал Мадрид – Мальорка 3:0. Обзор матча и видео голов
Королевский клуб идет дальше
Фото - Pedro Nunes / Reuters
Еще до перерыва "сливочные" нанесли 15 ударов, но не смогли реализовать хотя бы один момент. Киперу "красно-черных" Доминику Грейфу и обороне удавалось выдержать давление фаворита. Во втором тайме подопечные Анчелотти наконец-то открыли счет, но цифры на табло не изменялись до компенсированного времени. "Островитяне" ни разу не попали в створ, поэтому трудно было надеяться на спасение встречи.
В воскресенье столичный гранд разыграет трофей в игре против "Барселоны".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча ½ финала Суперкубка Испании
Джидда. King Abdullah Sports City
Голы: Беллингем, 63, Вальент, 90+2 (аг), Родриго, 90+5
Популярное сейчас
- Это было ожидаемо. Украинский футболист в Английской Премьер-Лиге остался без тренера
- Контрольный матч. Шахтер – Динамо Загреб 2:2. Результативная ничья в дебютном спарринге
- У футболиста Вереса умерла жена. Ей было 34 года
- Ямаль назвал имя своего кумира, которого ставит выше Месси
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО