Повозмущались и хватит. Ла Лига зарегистрировала на вторую часть сезона двух игроков Барселоны

Сага с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора наконец завершилась.

Ла Лига долго отказывалась от этой процедуры, однако после решения Высшего спортивного совета (CSD) они зарегистрировали двух игроков "Барселоны" на вторую часть сезона. Как говорится на официальном сайте клуба, оба футболиста будут уже доступны для выбора тренером Ханси Фликом на ближайший матч своей команды, а именно на финал Суперкубка Испании против "Реала", который состоится 12 января.

????✅| OFFICIAL: Dani Olmo and Pau Victor are now registered in La Liga. #fcblive pic.twitter.com/4Sfyo4Gddl