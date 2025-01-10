Анчелотти о победе над Мальоркой: Они очень хорошо защищалась и несколько раз создали нам проблемы

Во втором полуфинале Суперкубка Испании "Реал" преодолел сопротивление "Мальорки", переиграв их со счетом 3:0. Тренер "сливочных" Карло Анчелотти после игры отметил, что его команда сейчас близка к своей оптимальной форме, а также ожидает непростой поединок с принципиальным соперником - "Барселоной".

"Мы страдали, несмотря на то, что начали очень хорошо. У нас были шансы забить в первом тайме. Это была тяжелая игра, потому что "Мальорка" очень хорошо защищалась, очень хорошо закрывалась и искала свои шансы с помощью кроссов. Несколько раз они создали нам проблемы. Хотя мы не были на высоте, мы играли хорошо как команда и заслуживали победы. Мы хорошо действовали в обороне. После травмы Чуамени вышел Рауль Асенсио и хорошо сыграл.

Против "Барселоны" мы постараемся хорошо защищаться и атаковать, потому что это футбол. В последнее время Класико всегда было непредсказуемым. Были игры, которые мы выиграли легко, а были и такие, где нас разгромили со счетом 0:4. Трудно думать о том, каким будет финал, но он будет интересным, потому что на поле будет много талантов. Я не знаю, как все пройдет. Мы постараемся выступить лучше, чем "Барселона". Мы достаточно близки к нашему оптимальному уровню. Мы продолжаем получать результаты и должны продолжать в том же духе. Больше, чем искать наилучший уровень, мы должны искать стабильность в плане игры и результатов. На данный момент все идет хорошо", - заявил Анчелотти.

Отметим, что "Реал" и "Барселона" поборются за трофей Суперкубка Испании уже в это воскресенье, 12 января, в 21:00.