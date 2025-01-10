Алавес – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Алавес" в матче 19-го тура Ла Лиги сыграет против "Жироны". "Алавес" находится на 16 позиции, лишь на 2 очка опережая зону вылета, "Жирона" же находится на 8 позиции недалеко от еврокубковой зоны. Наконец-то восстановился от травмы Цыганков, которого мы сможем увидеть на поле.

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Поединок девятнадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Алавес" - "Жирона" состоится в субботу, 11 января 2025, в 15:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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