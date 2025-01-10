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Тренер Мальорки о поражении от Реала: Результат не показывает, насколько равной была игра

Испания

Теперь красно-черные сосредоточатся исключительно на чемпионате

Тренер Мальорки о поражении от Реала: Результат не показывает, насколько равной была игра

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "сливочные" победили "Мальорку" (3:0) в полуфинале Суперкубка Испании. Все три мяча "красно-черные" пропустили во втором тайме и после игры тренер команды Ягоба Аррасате отметил, что его игрокам не хватало реализации в нескольких эпизодах матча.

"Жаль, что немного испортили концовку матча. У нас были моменты, особенно в первом тайме, с теми двумя ударами Ларина. Команда была очень хорошая и очень сплоченная. Этот гол нас расстроил, и с этого момента мадридцы преобладали. Результат не показывает, насколько равной была игра. В таком типе игры нужно быть нацеленным на результат, быть эффективным, а у нас не было этого в тех двух-трех моментах, которые мы имели. Команда отдала все, и в этом отношении ничего не скажешь. Мы должны продолжать, у нас впереди очень захватывающая вторая половина сезона, и если мы улучшим игру, то сможем провести второй тайм так же как и первый", - заявил Аррасате.

Отметим, что следующий матч "Мальорка" проведет 20 января на выезде против "Вильярреала".

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Мальорка Ягоба Аррасате
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Источник:
Мальорка
Опубликовал: Александр Гресь
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