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Севилья приобрела вингера сборной Швейцарии

Испания

Об этом говорится на сайте испанского клуба

Севилья приобрела вингера сборной Швейцарии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на определенные трудности, "Севилье" удалось оформить для себя первый трансфер этой зимой. К испанскому клубу присоединяется игрок сборной Швейцарии Рубен Варгас.

Контракт вингера с "нервионцами" рассчитан до конца июня 2029 года. "Севилья" заплатила за трансфер "Аугсбургу" 2,5 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Рубен Варгас сыграл 10 матчей, где отметился одним забитым мячом.

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Севилья Аугсбург Рубен Варгас
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Источник:
Севілья
Опубликовал: Александр Гресь
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