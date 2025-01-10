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Севилья приобрела вингера сборной Швейцарии
Об этом говорится на сайте испанского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на определенные трудности, "Севилье" удалось оформить для себя первый трансфер этой зимой. К испанскому клубу присоединяется игрок сборной Швейцарии Рубен Варгас.
Контракт вингера с "нервионцами" рассчитан до конца июня 2029 года. "Севилья" заплатила за трансфер "Аугсбургу" 2,5 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Рубен Варгас сыграл 10 матчей, где отметился одним забитым мячом.
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Источник:Севілья
Опубликовал: Александр Гресь
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