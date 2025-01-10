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Валенсия объявила о возобновлении работ по строительству нового стадиона
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Фото - Сайт Валенсії - www.valenciacf.com
На официальном сайте испанской "Валенсии" появилась информация о том, что клуб возобновил строительство нового стадиона. Сообщается, что "летучие мыши" готовятся переехать на "Ноу Месталью" летом 2027 года.
NOU MESTALLA— Valencia CF (@valenciacf) January 10, 2025
BENVINGUTS A CASA ????️????#ADNVCF pic.twitter.com/ZMiCQdMSaz
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Известно, что реализацией проекта новой арены будет заниматься компания Fenwick Iribarren Architects, которая предоставляла свои услуги для постройки трех стадионов к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Фирма FCC Construction непосредственно будет заниматься строительством стадиона, эта компания занималась работами на новом стадионе мадридского "Атлетико" и во время реконструкции "Сантьяго Бернабеу".
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