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Защитник мадридского Атлетико может покинуть Метрополитано в январе
Игрок заинтересован продолжить карьеру вне Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аксель Витсель, который с перерывами участвовал в нынешней кампании под руководством Чоло Симеоне, серьезно рассматривает возможность поиска новых приключений за пределами Европы. Его контракт истекает летом, однако возможность его ухода из клуба в январе набирает обороты.
По информации Fichajes, 35-летний защитник находится на радаре нескольких команд, особенно в США и Саудовской Аравии. Наиболее вероятным местом назначения для бельгийца является американский континент. В США несколько клубов MLS готовы предложить ему привлекательный контракт, который позволит ему продолжить карьеру в конкурентной, но менее требовательной среде, чем в высших европейских лигах. Его приезд принесет не только футбольное качество, но и значительное медийное влияние для команды, которой удастся его подписать. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 2,5 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Аксель Витсель провел 17 матчей и отметился одним ассистом.
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