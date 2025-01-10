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Вильярреал хочет отдать в аренду центрального защитника
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центр защиты "желтой субмарины" будет переполнен во второй половине сезона благодаря быстрому подписанию Рафы Марина. С приходом нового игрока, "Вильярреал" будет иметь пять футболистов на одной позиции, поэтому они хотят одного из них отправить в аренду зимой.
Марселино ищет выход для приобретения игровой практики Вилли Камбвале. "Желтая субмарина" заинтересована в том, чтобы молодой защитник продолжил прогрессировать, поскольку его развитие замедлилось в течение этих месяцев. "Вильярреал" будет предпочитать, чтобы у игрока была преемственность и, желательно, чтобы это была испанская команда, чтобы он мог улучшить свою адаптацию с перспективой на будущее.
Добавим, что в этом сезоне Вилли Камбвала провел 4 матча, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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