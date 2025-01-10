Ла Лига будет оспаривать решение CSD по регистрации игроков Барселоны

Испанская Ла Лига решила обжаловать решение Высшего спортивного совета (CSD), которое позволило "Барселоне" временно зарегистрировать футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ла Лига и RFEF утверждают, что это решение противоречит правилам и может создать неравные условия для участников чемпионата. Они планируют обратиться в высшие инстанции, чтобы вернуть ситуацию в законное русло.

Дело о регистрации Ольмо и Виктора может затянуться на несколько месяцев. "Барселона" будет доказывать в суде, что имеет право использовать этих игроков, а Ла Лига и RFEF будут настаивать на отмене их регистрации.