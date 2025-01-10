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Ла Лига будет оспаривать решение CSD по регистрации игроков Барселоны
Еще одна проблема для Барселоны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская Ла Лига решила обжаловать решение Высшего спортивного совета (CSD), которое позволило "Барселоне" временно зарегистрировать футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора.
Ла Лига и RFEF утверждают, что это решение противоречит правилам и может создать неравные условия для участников чемпионата. Они планируют обратиться в высшие инстанции, чтобы вернуть ситуацию в законное русло.
Дело о регистрации Ольмо и Виктора может затянуться на несколько месяцев. "Барселона" будет доказывать в суде, что имеет право использовать этих игроков, а Ла Лига и RFEF будут настаивать на отмене их регистрации.
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