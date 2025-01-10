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Ювентус планирует начать переговоры по подписанию центрбека Барселоны

Испания

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Ювентус планирует начать переговоры по подписанию центрбека Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" серьезно настроен на приобретение центрального защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

Как пишет Фабрицио Романо, для туринского клуба Араухо является приоритетным трансфером и команда уже уведомила "Барселону" о своем интересе. "Ювентус" рассматривает несколько вариантов сделки: как постоянный трансфер, так и аренду с обязательной последующей покупкой. Вариант чистой аренды с опцией выкупа, похоже, не рассматривается.

Добавим, что Рональд из-за травмы в текущем сезоне сыграл 1 матч, в котором отдал 1 результативную передачу.

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Ювентус (Турин) Барселона Рональд Араухо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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