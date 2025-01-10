Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Этим решением под угрозу ставится вся система". Еще один клуб Ла Лиги опубликовал заявление относительно регистрации игроков Барсы
Валенсия выступила против решения CSD
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Arnau/Quality Sport Images
"Валенсия" выразила протест против решения Высшего совета спорта (CSD) разрешить регистрацию игроков "Барселоны" Дани Ольмо и Пау Виктора.
"Валенсия" выражает несогласие с решением, принятым Высшим советом спорта (CSD), которое противоречит позиции как Ла Лиги, так и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Мы считаем, что это вредит целостности соревнований и ставит под угрозу фундаментальные основы экономического управления профессиональным футболом.
Кроме того, "Валенсия" выражает обеспокоенность относительно влияния этого решения на систему Экономического контроля Ла Лиги - регулирование, которое было утверждено всеми клубами и стало ключевым для обеспечения финансовой стабильности испанского футбола.
Этим решением под угрозу ставится система, которая получила признание как в Спортивном законе, так и в других странах, что является опасным для будущего соревнований", - говорится в заявлении испанского клуба.
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Динамо – Магдебург 1:3. Подопечные Шовковского проигрывают команде второй немецкой Бундеслиги
- Теплая ванна, прагматизм или амбиции? Трансферная сага Ильи Крупского
- Ключевой нападающий Ливерпуля отказался от нового контракта ради другого топ-клуба
- Ямаль назвал имя своего кумира, которого ставит выше Месси
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
Комментарии 5