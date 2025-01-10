"Этим решением под угрозу ставится вся система". Еще один клуб Ла Лиги опубликовал заявление относительно регистрации игроков Барсы

"Валенсия" выразила протест против решения Высшего совета спорта (CSD) разрешить регистрацию игроков "Барселоны" Дани Ольмо и Пау Виктора.

"Валенсия" выражает несогласие с решением, принятым Высшим советом спорта (CSD), которое противоречит позиции как Ла Лиги, так и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Мы считаем, что это вредит целостности соревнований и ставит под угрозу фундаментальные основы экономического управления профессиональным футболом.

Кроме того, "Валенсия" выражает обеспокоенность относительно влияния этого решения на систему Экономического контроля Ла Лиги - регулирование, которое было утверждено всеми клубами и стало ключевым для обеспечения финансовой стабильности испанского футбола.

Этим решением под угрозу ставится система, которая получила признание как в Спортивном законе, так и в других странах, что является опасным для будущего соревнований", - говорится в заявлении испанского клуба.