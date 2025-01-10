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"Этим решением под угрозу ставится вся система". Еще один клуб Ла Лиги опубликовал заявление относительно регистрации игроков Барсы

Испания

Валенсия выступила против решения CSD

"Этим решением под угрозу ставится вся система". Еще один клуб Ла Лиги опубликовал заявление относительно регистрации игроков Барсы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Arnau/Quality Sport Images

Новина українською

"Валенсия" выразила протест против решения Высшего совета спорта (CSD) разрешить регистрацию игроков "Барселоны" Дани Ольмо и Пау Виктора.

"Валенсия" выражает несогласие с решением, принятым Высшим советом спорта (CSD), которое противоречит позиции как Ла Лиги, так и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Мы считаем, что это вредит целостности соревнований и ставит под угрозу фундаментальные основы экономического управления профессиональным футболом.

Кроме того, "Валенсия" выражает обеспокоенность относительно влияния этого решения на систему Экономического контроля Ла Лиги - регулирование, которое было утверждено всеми клубами и стало ключевым для обеспечения финансовой стабильности испанского футбола.

Этим решением под угрозу ставится система, которая получила признание как в Спортивном законе, так и в других странах, что является опасным для будущего соревнований", - говорится в заявлении испанского клуба.

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Барселона Ла Лига Дани Ольмо Валенсия
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Источник:
Valencia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
10.01.2025 в 21:02
Не о том вы думаете, шлемазлы лалиговские, не на тех батон крошите. Перес - вот ЗЛО, вот БЕДА испанского футбола. И дай Бог вам, когда-нибудь оказаться в ситуации Барселоны, да Бог. Тогда вы по другому запоёте, тогда вы по другому запляшете. А мы похлопаем.
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Комментарии 5
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Bаrcelinius
10.01.2025 в 21:02
Не о том вы думаете, шлемазлы лалиговские, не на тех батон крошите. Перес - вот ЗЛО, вот БЕДА испанского футбола. И дай Бог вам, когда-нибудь оказаться в ситуации Барселоны, да Бог. Тогда вы по другому запоёте, тогда вы по другому запляшете. А мы похлопаем.
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0
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ANESTEZIO (Вінниця )
10.01.2025 в 21:05
Під@р, ти такий тупий, що навіть на чемпіонаті світу серед під@рів ти б зайняв останнє місце, бо ти самий тупий під@р
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Bаrcelinius
10.01.2025 в 20:54
Вот уже и нищей Валенсии от Переса прикатило.
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ANESTEZIO (Вінниця )
10.01.2025 в 21:03
Бомж, любитель халяви та глоду щось там в пряному угарі про ніщіх белькоче . Під@р, а твоя смердюча барсотушка хто?
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Matachorros (Chicago)
10.01.2025 в 20:44
Наконец то начало доходить, спустя 20 лет безнаказанной коррупции от бамжарсы. Но этого мало, тут нужны коллективные и комплексные меры
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