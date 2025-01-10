Звезда Реала в центре внимания саудовских клубов: ожидается безумный контракт на миллиард евро

Саудовские клубы активно интересуются вингером "Реала" Винисиусом Жуниором и готовы предложить ему контракт мечты.

Согласно информации Relevo, саудовцы видят в Винисиусе главную звезду своего чемпионата и готовы платить за него баснословные деньги.

Контракт, который предлагают бразильцу, рассчитан на 5 лет и игрок за это время получит один миллиард евро заработной платы. Это действительно потрясающее предложение, которое может соблазнить любого футболиста.

Напомним, что Винисиус был удален в недавнем матче Ла Лиги за удар по лицу вратаря «Валенсии». За это игрока дисквалифицировали на два матча чемпионата Испании.