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Звезда Реала в центре внимания саудовских клубов: ожидается безумный контракт на миллиард евро
Соблазнительное предложение
Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовские клубы активно интересуются вингером "Реала" Винисиусом Жуниором и готовы предложить ему контракт мечты.
Согласно информации Relevo, саудовцы видят в Винисиусе главную звезду своего чемпионата и готовы платить за него баснословные деньги.
Контракт, который предлагают бразильцу, рассчитан на 5 лет и игрок за это время получит один миллиард евро заработной платы. Это действительно потрясающее предложение, которое может соблазнить любого футболиста.
Напомним, что Винисиус был удален в недавнем матче Ла Лиги за удар по лицу вратаря «Валенсии». За это игрока дисквалифицировали на два матча чемпионата Испании.
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