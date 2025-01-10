  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Звезда Реала в центре внимания саудовских клубов: ожидается безумный контракт на миллиард евро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звезда Реала в центре внимания саудовских клубов: ожидается безумный контракт на миллиард евро

Испания
Обновлено

Соблазнительное предложение

Звезда Реала в центре внимания саудовских клубов: ожидается безумный контракт на миллиард евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Саудовские клубы активно интересуются вингером "Реала" Винисиусом Жуниором и готовы предложить ему контракт мечты.

Согласно информации Relevo, саудовцы видят в Винисиусе главную звезду своего чемпионата и готовы платить за него баснословные деньги.

Контракт, который предлагают бразильцу, рассчитан на 5 лет и игрок за это время получит один миллиард евро заработной платы. Это действительно потрясающее предложение, которое может соблазнить любого футболиста.

Напомним, что Винисиус был удален в недавнем матче Ла Лиги за удар по лицу вратаря «Валенсии». За это игрока дисквалифицировали на два матча чемпионата Испании.

Читайте такжеОпубликована десятка самых дорогих футболистов мира по версии аналитического центра CIES
По теме
yellow-arrow
Он возвращается. Цыганков - в заявке Жироны на первый матч в 2025 году
yellow-arrow
"Этим решением под угрозу ставится вся система". Еще один клуб Ла Лиги опубликовал заявление относительно регистрации игроков Барсы
yellow-arrow
Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция финала Суперкубка Испании
Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости