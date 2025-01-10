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Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция финала Суперкубка Испании
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий финального поединка Суперкубка Испании-2025 между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".
Настоящая классика испанского футбола. Турнир, уже по традиции, завершает свой путь в Саудовской Аравии, где уже позади остались полуфиналы, и настало время решающей схватки. Сможет ли команда Карло Анчелотти обыграть принципиального соперника и завоевать очередной трофей? Или же "Барселона" под руководством Ханси Флика вновь подтвердит свой амбициозный статус? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 12 января – в 20:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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