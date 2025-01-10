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Саудовские клубы хотят подписать двух игроков Барселоны
Об этом сообщает издание Mundo Deportivo
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовские клубы продолжают активно искать новых звезд для своих чемпионатов. На этот раз под прицел попали два игрока "Барселоны" - Френки де Йонг и Рафинья. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
"Барселона" готова рассмотреть предложения о продаже обоих игроков в 2025 году.
Однако, решение вопроса с де Йонгом является приоритетом для руководства клуба. Каталонцы хотят либо продлить контракт с нидерландцем, который истекает летом 2026 года, либо выгодно продать его.
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