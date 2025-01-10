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Саудовские клубы хотят подписать двух игроков Барселоны

Испания

Об этом сообщает издание Mundo Deportivo

Саудовские клубы хотят подписать двух игроков Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Саудовские клубы продолжают активно искать новых звезд для своих чемпионатов. На этот раз под прицел попали два игрока "Барселоны" - Френки де Йонг и Рафинья. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

"Барселона" готова рассмотреть предложения о продаже обоих игроков в 2025 году.

Однако, решение вопроса с де Йонгом является приоритетом для руководства клуба. Каталонцы хотят либо продлить контракт с нидерландцем, который истекает летом 2026 года, либо выгодно продать его.

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Рафинья Барселона Френки де Йонг
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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