Саудовские клубы хотят подписать двух игроков Барселоны

Саудовские клубы продолжают активно искать новых звезд для своих чемпионатов. На этот раз под прицел попали два игрока "Барселоны" - Френки де Йонг и Рафинья. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

"Барселона" готова рассмотреть предложения о продаже обоих игроков в 2025 году.

Однако, решение вопроса с де Йонгом является приоритетом для руководства клуба. Каталонцы хотят либо продлить контракт с нидерландцем, который истекает летом 2026 года, либо выгодно продать его.