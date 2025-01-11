Примера. Райо Вальекано – Сельта 2:1. Гости не сумели конвертировать игровое преимущество в положительный результат

Программу 19-го тура Примеры открывал матч "Райо Вальекано" и "Сельты". Хозяева повели в счете уже на 5-й минуте усилиями Эмбарбы. Гости отыгрались в середине первого тайма, когда отличился Борха Иглесиас. Второй тайм прошел при полном игровом и территориальном преимуществе "Сельты", но забил только "Райо Вальекано". После этой победы хозяева поднялись на 9-ю позицию, гости же опустились на 12-е место.



Райо Вальекано - Сельта 2:1

Голы: Эмбарба, 5, где Фрутос, 63 – Иглесиас, 26

Райо Вальекано: Карденас – Рациу, Лежен, Мумин, Чаваррия – Де Фрутос (Диас, 86), Сисс (Валентин, 65), Лопес, Эмбарба (Нтека, 86) – Камельо (Гарсия, 64), Палассон (Баллиу, 7)

Сельта: Гвайта – Старфельт (Каррейра, 81), Домингес Касерес, Алонсо – Мингеса, Белтран (Сотело, 81), Мориба, Серви (Сведберг, 81) – Гонсалес Мартинес (Дуран, 57), Бамба (Альварес, 69).

Предупреждения: Сисс, 21, Мумин, 27 – Алонсо, 37, Серви, 43.

Удаление: Алонсо, 90+4