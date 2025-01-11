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"Шлепали и щупали": Мальорка собирает доказательства неприличного поведения саудовских фанатов
Кроме поражения у красно-черных будет еще немало негативных воспоминаний после поездки в Джидду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" обыграл "Мальорку" (3:0) в полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. После встречи отец хавбека "пиратов" Серхи Дардера заявил, что местные болельщики издевались над фанатами испанского клуба и трогали испуганных женщин.
Испанцам кричали оскорбительные реплики, также их "шлепали и щупали", что подтвердили родственники игроков клуба. Гости заявили, что "чувствовали себя в опасности" и "никогда не вернутся в страну".
"Мальорка" собирает фото и видео как доказательства случившегося. Данные будут переданы Королевской испанской футбольной федерации и службе безопасности стадиона "Король Абдалла Спортс Сити", где проходил матч.
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