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Левандовский - о грядущей игре с Реалом: Иногда кажется, что они играют медленно
Оценил предстоящий финал
Madrid-Barcelona
Завтра в 21:00 пройдет финал Суперкубка Испании. Матч состоится между "Реалом" и "Барселоной".
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский поделился ожиданиями от финала:
"Я с нетерпением жду его. Это будет по-настоящему хорошая игра, мы покажем свой лучший футбол, потому что такие матчи – особенные. Это первая возможность получить трофей. Я хочу выиграть этот трофей. Мы хотим его выиграть.
У "Реала" есть отличные футболисты. Там очень сильные игроки. Иногда кажется, что они играют медленно, не контролируют игру, но они просто ждут возможности нанести тебе удар. Мы должны быть готовы.
Но если мы сыграем в свой футбол, если будем стараться не давать сопернику много возможностей, то можем победить, стать лучшей командой".
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