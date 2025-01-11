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Алавес - Жирона: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Начало в 15:00
Фото - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
С новым тренером Эдуардо Коудетом "Алавес" сыграл все 3 матча против "Осасуны", "Атлетика" и "Валенсии" вничью. Для "Алавеса" игра против "Жироны" будет первой в 2025 году. Предыдущий поединок команда сыграла еще 22 декабря, ведь раньше прекратила борьбу в Кубке Испании. Тем временем "Жирона" делит 7-8 место с "Реал Сосьедадом" в чемпионате Испании. Добавим, что за "Жирону" играет Цыганков, который должен выйти на поле, если не в старте, то взамен точно.
Алавес - Жирона
11 января, 15:00
MEGOGO Футбол Первый
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