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Хочет развиваться в бизнесе. Винисиус Жуниор приобретет клуб

Испания

Клуб со второго дивизиона Португалии

Хочет развиваться в бизнесе. Винисиус Жуниор приобретет клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может приобрести клуб из второго дивизиона Португалии.

По информации ESPN, Винисиус Жуниор уже размышляет о том, чем будет заниматься после завершения карьеры игрока.

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У Винисиуса уже есть ряд личных спонсорских соглашений, а также контракт с Nike, который действует до 2028 года. Он также поддерживает благотворительный фонд Vini Jr. Institute в Бразилии.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
espn
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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