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Реал – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании

Испания

Реал – Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.01.25 ⋊ Суперкубок Испании на UA-Футбол

Реал – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как и ожидалось, в финале Суперкубка Испании состоится очередное Эль Классико. Обе команды накануне в полуфиналах уверенно одолели менее статусных соперников. Реал будет стремиться реабилитироваться за позорное домашнее поражение от каталонцев в матче первого круга Примеры - 0:4. "Барселона" почти год назад проигрывала "Реалу" в финале Суперкубка со счетом 1:4. Обеим командам есть что доказывать, и вообще, когда это Эль Класико было неинтересным?

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Поединок в финал Суперкубка Испании сезона 2024/2025 "Реал" – "Барселона" состоится в воскресенье, 12 января 2025 года, в 21:00 Матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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