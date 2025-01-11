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Дани Ольмо и Пау Виктора удалили из FC 25
Несмотря на разрешение зарегистрировать игроков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дани Ольмо и Пау Виктор были удалены из карьерного режима в FC 25.
В последнем обновлении FC 25 Дани Ольмо и Пау Виктор были удалены из карьерного режима, несмотря на то, что 8 января "Барселоне" разрешили заявить футболистов.
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Отмечается, что, возможно, в дальнейшем обновлении игроков "Барсы" снова прибавят в режим карьеры. Отмечается, что в режиме Ultimate Team карты игроков по-прежнему доступны.
Также из FC 25 удалили Михаила Мудрика.
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Источник:sofifa
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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