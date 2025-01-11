Дани Ольмо и Пау Виктора удалили из FC 25

Дани Ольмо и Пау Виктор были удалены из карьерного режима в FC 25.

В последнем обновлении FC 25 Дани Ольмо и Пау Виктор были удалены из карьерного режима, несмотря на то, что 8 января "Барселоне" разрешили заявить футболистов.

Отмечается, что, возможно, в дальнейшем обновлении игроков "Барсы" снова прибавят в режим карьеры. Отмечается, что в режиме Ultimate Team карты игроков по-прежнему доступны.

Также из FC 25 удалили Михаила Мудрика.