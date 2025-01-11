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Дани Ольмо и Пау Виктора удалили из FC 25

Испания

Несмотря на разрешение зарегистрировать игроков

Дани Ольмо и Пау Виктора удалили из FC 25

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дани Ольмо и Пау Виктор были удалены из карьерного режима в FC 25.

В последнем обновлении FC 25 Дани Ольмо и Пау Виктор были удалены из карьерного режима, несмотря на то, что 8 января "Барселоне" разрешили заявить футболистов.

Читайте также"Этим решением под угрозу ставится вся система". Еще один клуб Ла Лиги опубликовал заявление относительно регистрации игроков Барсы

Отмечается, что, возможно, в дальнейшем обновлении игроков "Барсы" снова прибавят в режим карьеры. Отмечается, что в режиме Ultimate Team карты игроков по-прежнему доступны.

Также из FC 25 удалили Михаила Мудрика.

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Источник:
sofifa
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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