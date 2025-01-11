"Результат матча никогда нельзя предсказать". Карло Анчелотти - об эль класико в Суперкубке Испании

Завтра состоится финал Суперкубка Испании. Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился своими мыслями по поводу предстоящей игры.

"Мы в хорошей форме, у нас есть энтузиазм и желание. Проблемы, с которыми мы столкнулись, решены, и все игроки доступны. Мы уверены в себе, как всегда.

"Барселона" – исторический соперник, и матчи с ней всегда очень конкурентны. Это сложно как для нас, так и для них. Результат матча никогда нельзя предсказать.

Это финал, и мы близки к очередному титулу, потому мы думаем положительно. В футболе может произойти все что угодно, особенно с командой, всегда борющейся за титулы. Команда улучшилась, и никто не может этого отрицать, но это поражение было не очень хорошим результатом для нас... Однако команда не смотрит в прошлое, она продолжает идти вперед", – цитирует слова Анчелотти Marca.