  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Результат матча никогда нельзя предсказать". Карло Анчелотти - об эль класико в Суперкубке Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Результат матча никогда нельзя предсказать". Карло Анчелотти - об эль класико в Суперкубке Испании

Испания

Поделился ожиданиями

"Результат матча никогда нельзя предсказать". Карло Анчелотти - об эль класико в Суперкубке Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завтра состоится финал Суперкубка Испании. Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился своими мыслями по поводу предстоящей игры.

Читайте такжеЛевандовский - о грядущей игре с Реалом: Иногда кажется, что они играют медленно

"Мы в хорошей форме, у нас есть энтузиазм и желание. Проблемы, с которыми мы столкнулись, решены, и все игроки доступны. Мы уверены в себе, как всегда.

"Барселона" – исторический соперник, и матчи с ней всегда очень конкурентны. Это сложно как для нас, так и для них. Результат матча никогда нельзя предсказать.

Это финал, и мы близки к очередному титулу, потому мы думаем положительно. В футболе может произойти все что угодно, особенно с командой, всегда борющейся за титулы. Команда улучшилась, и никто не может этого отрицать, но это поражение было не очень хорошим результатом для нас... Однако команда не смотрит в прошлое, она продолжает идти вперед", – цитирует слова Анчелотти Marca.

Напомним, стартовый свисток в завтрашнем матче "Барселона" – "Реал Мадрид" прозвучит в 21:00.

По теме
yellow-arrow
Впервые с ноября. Выйдет ли Цыганков в стартовом составе на матч против Алавеса?
yellow-arrow
Реал – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании
yellow-arrow
Дани Ольмо и Пау Виктора удалили из FC 25
Карло Анчелотти Суперкубок Испании Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости