Все-таки сыграют. Анчелотти прокомментировал текущее кадровое состояние Реала

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о кадровом состоянии своего состава перед финальным матчем за Суперкубок Испании против "Барселоны".

“Джуд Беллингем в форме и готовый к финалу, он хорошо восстановился. То же касается Модрича и Чуамени.

Беллингем очень важен, потому что он в хорошей форме. Он игрок, который сделал разницу в нужный момент”, – сказал Анчелотти.

"Реал" в полуфинальном матче Суперкубка обыграл "Мальорку" со счетом 3:0: Беллингем отметился первым забитым мячом. Модрич этот поединок пропускал, а Чуамени был заранее заменен на 55 минуте.

Поединок против “Барселоны” запланирован на завтра, 12 января. Стартовый свисток в Саудовской Аравии прозвучит в 21:00 по киевскому времени.