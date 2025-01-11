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Все-таки сыграют. Анчелотти прокомментировал текущее кадровое состояние Реала

Испания

Возвращение из лазарета

Все-таки сыграют. Анчелотти прокомментировал текущее кадровое состояние Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о кадровом состоянии своего состава перед финальным матчем за Суперкубок Испании против "Барселоны".

“Джуд Беллингем в форме и готовый к финалу, он хорошо восстановился. То же касается Модрича и Чуамени.

Беллингем очень важен, потому что он в хорошей форме. Он игрок, который сделал разницу в нужный момент”, – сказал Анчелотти.

"Реал" в полуфинальном матче Суперкубка обыграл "Мальорку" со счетом 3:0: Беллингем отметился первым забитым мячом. Модрич этот поединок пропускал, а Чуамени был заранее заменен на 55 минуте.

Поединок против “Барселоны” запланирован на завтра, 12 января. Стартовый свисток в Саудовской Аравии прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Карло Анчелотти Лука Модрич Барселона Реал (Мадрид) Джуд Беллингем Орельен Чуамени
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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