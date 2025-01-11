Ищут форварда. Барса нацелилась на нападающего Ньюкасла

"Барселона" интересуется Александером Исааком, сообщает Mundo Deportivo.

"Барселона" ищет форварда, который заменит Роберта Левандовского и станет ключевым игроком каталонской команды. Отмечается, что Александер Исак является в приоритете для "Барсы", чем Виктор Дьокереш из "Спортинга".

Кроме Исака, "Барса" также следит за Рафаэлем Леау из "Милана", Луисом Диасом из "Ливерпуля" и Маркусом Рашфордом из "Манчестер Юнайтед".