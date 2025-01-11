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Ищут форварда. Барса нацелилась на нападающего Ньюкасла

Испания
Обновлено

Также рассматривают нападающих из МЮ, Ливерпуля и Милана

Ищут форварда. Барса нацелилась на нападающего Ньюкасла

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" интересуется Александером Исааком, сообщает Mundo Deportivo.

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"Барселона" ищет форварда, который заменит Роберта Левандовского и станет ключевым игроком каталонской команды. Отмечается, что Александер Исак является в приоритете для "Барсы", чем Виктор Дьокереш из "Спортинга".

Кроме Исака, "Барса" также следит за Рафаэлем Леау из "Милана", Луисом Диасом из "Ливерпуля" и Маркусом Рашфордом из "Манчестер Юнайтед".

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Барселона Александр Исак
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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Justice (Львів)
11.01.2025 в 15:16
Смішно читати що Барса когось хоче купити...Ви спочатку тих що маєте зареєструйте)))
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Комментарии 2
Justice (Львів)
11.01.2025 в 15:16
Смішно читати що Барса когось хоче купити...Ви спочатку тих що маєте зареєструйте)))
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Bаrcelinius
11.01.2025 в 15:00
А чем был плох Джон Дэвид? Тоже чёрный. Ещё и бесплатный. Руководство Барсы надо собрать вместе в одной комнате и выжечь огнемётом. Кроме Лапорты. Нравится мне этот толстяк. Весёлый такой... и вообще.. настоящий такой правильный Кабан. Вот только за Месси осадок...
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