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Ищут форварда. Барса нацелилась на нападающего Ньюкасла
Также рассматривают нападающих из МЮ, Ливерпуля и Милана
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" интересуется Александером Исааком, сообщает Mundo Deportivo.
"Барселона" ищет форварда, который заменит Роберта Левандовского и станет ключевым игроком каталонской команды. Отмечается, что Александер Исак является в приоритете для "Барсы", чем Виктор Дьокереш из "Спортинга".
Кроме Исака, "Барса" также следит за Рафаэлем Леау из "Милана", Луисом Диасом из "Ливерпуля" и Маркусом Рашфордом из "Манчестер Юнайтед".
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Источник:mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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11.01.2025 в 15:16
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