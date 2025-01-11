Хитрый план агента Араухо? Оставит ли уругваец Барселону

Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что "Ювентус" заинтересован в приобретении уругвайского защитника. Однако "Барса" отклонила предложения от "старой сеньоры", ведь руководство каталонской команды посчитало, что 35 миллионов евро за игрока - это мало. В "Барсе" считают, что Рональд Араухо стоит 70-80 миллионов евро.

Marca отмечает, что агент Араухо и сам игрок не сообщили "Барселоне", что он хочет уйти, но интерес со стороны других клубов (кроме "Ювентуса", защитником также интересуется "Арсенал") намекает на то, что уругваец может рассматривать возможность смены команды. В "Барселоне" не верят в теорию, что интерес от разных клубов - это хитрость агента Араухо, чтобы способствовать улучшению финансовых условий по новому контракту.

Напомним, что недавно защитник восстановился после тяжелой травмы. Араухо выступает за "Барселону" с 2020 года.