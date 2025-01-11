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Примера. Алавес – Жирона 0:1. Минимальная победа при невнятной игре

Испания
Обновлено

"Жирона" реализовала едва ли не единственный голевой момент в матче

Примера. Алавес – Жирона 0:1. Минимальная победа при невнятной игре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

19-й тур Примеры.
Витория-Гастейс. "Эстадио Мендисорроса"
"Алавес" - "Жирона" 0:1
Гол: Солис Ромеро, 90+1


"Алавес": Овоно – Теналья, Абкар, Диарра, Санчес (Вильялибре, 90+2) – Висенте, Жордан (Гевара, 30), Бланко, К. Мартин (Конечны, 30) – Гарсия (Т. Мартинес, 72), Гуриди.

"Жирона": Гассанига – Крейчи, Лопес, Блинд – Гутьеррес (Данжума, 33), И. Мартин (Ромеу, 46), Эррера, Мартинес, – Хиль (Солис Ромеро, 77), ван де Бек (Цыганков, 70), Руис (Стуани, 70).

Предупреждения: Гуриди, 55 – Данжума, 35, Эррера, 45+2, Крейчи, 49, Стуани, 81.

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Чемпионат Испании Ла Лига Алавес (Витория-Гастейс) Жирона
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Комментарии
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Bаrcelinius
11.01.2025 в 17:03
Жирона выиграла незаслуженно. Чистая пруха в самом конце. Цыган такое себе, мало времени было. Вообще Жирона играла куёво, особенно еврей Хиль, эдакий Миля на минималках.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
11.01.2025 в 17:03
Жирона выиграла незаслуженно. Чистая пруха в самом конце. Цыган такое себе, мало времени было. Вообще Жирона играла куёво, особенно еврей Хиль, эдакий Миля на минималках.
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0
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