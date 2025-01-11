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Атлетико – Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Атлетико – Осасуна: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.01.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" в матче 19-го тура Ла Лиги будет принимать на своей площадке "Осасуну". “Мадридцы в случае победы возглавят турнирную таблицу Примеры, “Осасуна” находится на 11 позиции и имеет шанс подняться ближе к еврокубковой зоне.
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Поединок девятнадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Атлетико" - "Осасуна" состоится в воскресенье, 12 января 2025, в 17:15. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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