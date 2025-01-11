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Атлетико – Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Атлетико – Осасуна: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.01.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Атлетико – Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико" в матче 19-го тура Ла Лиги будет принимать на своей площадке "Осасуну". “Мадридцы в случае победы возглавят турнирную таблицу Примеры, “Осасуна” находится на 11 позиции и имеет шанс подняться ближе к еврокубковой зоне.

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Поединок девятнадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Атлетико" - "Осасуна" состоится в воскресенье, 12 января 2025, в 17:15. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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