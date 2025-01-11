Примера. Победа Вальядолида, ничья Эспаньола и Леганеса

Один из аутсайдеров Примеры "Вальядолид" принимал на своем поле претендента на еврокубки "Бетис". Хозяева победили благодаря голу Кике Переса на 58 минуте. Гости имели несколько моментов, чтобы сравнять счет, однако поразить ворота Хейна так и не сумели.

Вальядолид - Бетис 1:0

Гол: К. Перес, 58

Вальядолид: Хейн – Л. Перес, Ба (Джемерт, 46), Х. Санчес, Роза – К. Перес (И. Санчес, 89), Юрыч, М. Мартин – Ануар (Ндиае, 82), Маркос Андре (Силла, 89), Моро.

Бетис: Вьетес – Сабали (Хуанми, 73), Льоренте, Натан, Родригес – Альтимира (Руибаль, 61), Иско, Джонни – Ло Чельсо (Флорес, 75), Бакамбу (Роке, 61), Эззальзули (Родригес)

Предупреждения: М. Андре, 42; Перес, 71 - Льоренте, 26, Ло Чельсо, 70, Кардосо, 76, Роке, 90+12.



Еще в одном матче игрового дня "Эспаньол" и "Леганес" обменялись голами в начале матча и в итоге завершили матч вничью.

Эспаньол - Леганес 1:1

Голы: Кабрера, 2 – Сиссе, 14

Эспаньол: Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Оливан – Лосано (Калеро, 80), Техеро (Эспосито, 62), Крал (Шеддира, 90) – Пуадо, Рока Хунке (Велис, 62), Хофре (Кардона, 80) )

Леганес: Дмитриевич – Розье, Тапиа, Гонсалес, Настасич, Крус – Раба (Каррера, 69), Ею (Лопес, 85), Сиссе, Брашанац – де ла Фуэнте (Гарсия, 85)

Предупреждения: Крал, 14, Эль-Хилали, 15 – Раба, 45+1 Брашанац, 71.