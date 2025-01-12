Мичел - о матче против Алавеса: Поле было несколько неровным

Вчера "Жирона" сыграла с "Алавесом". Матч завершился победой "Жироны" со счетом 1:0.

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал победу своей команды:

"Это был очень сложный матч и не самая лучшая наша игра, это реальность. Мы начали хорошо, но понемногу соперник стал лучше прессинговать, и нам было тяжело в течение всего матча, особенно в зоне атаки, где нам не хватало решимости.

Игроки сказали мне, что поле было несколько неровным, и поэтому нам было трудно смотреть вперед и двигать мяч из стороны в сторону, особенно в первом тайме. Очень важно начать год с победы. Это позволяет нам продолжать работать с уверенностью и поддерживать эту позитивную динамику".