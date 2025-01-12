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Мичел - о матче против Алавеса: Поле было несколько неровным

Испания

Рад, что начал год с победы

Мичел - о матче против Алавеса: Поле было несколько неровным

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Жирона" сыграла с "Алавесом". Матч завершился победой "Жироны" со счетом 1:0.

Читайте такжеПримера. Алавес – Жирона 0:1. Минимальная победа при невнятной игре

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал победу своей команды:

"Это был очень сложный матч и не самая лучшая наша игра, это реальность. Мы начали хорошо, но понемногу соперник стал лучше прессинговать, и нам было тяжело в течение всего матча, особенно в зоне атаки, где нам не хватало решимости.

Игроки сказали мне, что поле было несколько неровным, и поэтому нам было трудно смотреть вперед и двигать мяч из стороны в сторону, особенно в первом тайме. Очень важно начать год с победы. Это позволяет нам продолжать работать с уверенностью и поддерживать эту позитивную динамику".

Напомним, что "Жирона" занимает седьмое место в Ла Лиге, набрав 28 баллов.

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Мичел Санчес Жирона
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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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