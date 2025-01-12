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Барселона работает над продлением контракта с молодой звездой
Текущая сделка завершается совсем скоро
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" ведет переговоры по продлению контракта с полузащитником клуба Педри. Об этом сообщает Николо Скира.
Каталонцы хотят заключить соглашение до 2030 года. Текущий контракт подходит к концу летом 2026. В последний раз Педри продлевал контракт в октябре 2021 года.
В текущем сезоне испанец провел 27 матчей, в которых отличился четырьмя голами и тремя ассистами. В общей сложности на его счету 40 результативных действий (24+16) в 170 поединках за "Барсу".
Педри перешел к каталонцам в августе 2019 года из “Лас-Пальмаса” за 23 миллиона евро.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 100 млн евро.
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