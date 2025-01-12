Эль Классико. Реал – Барселона: смотреть прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок Испании

В решающем поединке за Суперкубок Испании сойдутся гегемоны не только тамошнего, но и мирового футбола: "Реал" и "Барселона" сыграют в городе Джидда в Саудовской Аравии.

"Сливочные" в полуфинале турнира не без проблем, но прошли "Мальорку". Все решилось во втором тайме, когда они отличились трижды. "Барселона" тоже одержала сухую победу – над "Атлетиком" Бильбао. Каталонцы забили по голу в каждом из таймов благодаря молодым исполнителям: Гави и Ямалю.

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Предыдущие два матча завершались в пользу "Барселоны". В том числе в текущем сезоне каталонцы громили мадридцев на “Бернабеу” со счетом 4:0. Как же сейчас сложится судьба встречи?

Суперкубок Испании. Финал

12 января, 21:00. "Спортивный комплекс имени короля Абдаллы" (Джидда)

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано

Прямая трансляция: Setanta Sports

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