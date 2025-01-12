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Атлетико - Осасуна: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионату Испании

Испания

Победа = первое место в Ла Лиге

Атлетико - Осасуна: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионату Испании

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Победа мадридского "Атлетико" в сегодняшней игре против "Осасуны" может переместить его на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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В настоящее время у подопечных Диего Симеоне есть фантастическая победная серия продолжительностью уже 13 матчей во всех турнирах, тем временем "Осасуна" может похвастаться тем, что у них была серия из 4 подряд ничейных результатов.

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Атлетико - Осасуна

12 января, 17:15
Трансляция: MEGOGO Футбол Второй

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Прямая трансляция: Атлетико - Осасуна
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